L’émoi des Mots : Luc Chareyron Gnac & Pause Saint-Lon-les-Mines, vendredi 22 mars 2024.

L’émoi des Mots : Luc Chareyron Gnac & Pause Saint-Lon-les-Mines Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:30:00

fin : 2024-03-22

C’est une vraie fausse conférence à caractère scien-tifique couvrant une large part du domaine de l’à peu près !

Un objet théâtral non identifié et décalé !

C’est une vraie fausse conférence à caractère scien-tifique couvrant une large part du domaine de l’à peu près ! Le propos est de définir une bonne fois pour toute la taille précise d’un Chouïa, l’épaisseur d’une Lichette, la distance parcourue par une Trotte, la nuance apportée par la Sacrée Trotte, pour ne citer que quelques unités et de dégager les principes fondamentaux qui régissent l’approxima-tion. Un objet théâtral non identifié et décalé !

EUR.

Gnac & Pause 284 Route de Peyrehorade

Saint-Lon-les-Mines 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine latelierdumot@posteo.net



L’événement L’émoi des Mots : Luc Chareyron Saint-Lon-les-Mines a été mis à jour le 2024-01-12 par OT Pays d’Orthe et Arrigans