Marché de bouche et traditionnel Saint-Lô, 24 décembre 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Dans le cadre de la programmation « Saint-Lô fête Noël », rendez-vous le 24 décembre prochain sur la place du champ de Mars, pour le marché de bouche et traditionnel..

2023-12-24 08:00:00 fin : 2023-12-24 . .

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



As part of the « Saint-Lô fête Noël » program, join us on December 24 in the Place du Champ de Mars for the traditional food market.

Como parte del programa « Saint-Lô fête Noël », acompáñenos el 24 de diciembre en la plaza del Campo de Marte al tradicional mercado de alimentos.

Im Rahmen des Programms « Saint-Lô feiert Weihnachten » treffen Sie sich am 24. Dezember auf dem Place du Champ de Mars zum traditionellen Markt.

Mise à jour le 2023-11-10 par Attitude Manche