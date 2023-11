Déambulation de mascottes > Les aristochats Saint-Lô, 16 décembre 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Dans le cadre de la programmation « Saint-Lô fête Noël », rendez-vous le 16 décembre prochain dans le centre-ville de Saint-Lô, pour assister à une déambulation des mascottes des aristochats..

2023-12-16 15:00:00 fin : 2023-12-16 . .

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



As part of the « Saint-Lô fête Noël » program, join us in Saint-Lô town center on December 16 for a parade of the Aristochats mascots.

En el marco del programa « Saint-Lô celebra la Navidad », acuda el 16 de diciembre al centro de la ciudad de Saint-Lô para asistir al desfile de las mascotas de los Aristochats.

Im Rahmen des Programms « Saint-Lô feiert Weihnachten » treffen Sie sich am 16. Dezember in der Innenstadt von Saint-Lô, um einer Wanderung der Maskottchen der Aristochats beizuwohnen.

Mise à jour le 2023-11-10 par Attitude Manche