Dans le cadre de la programmation « Saint-Lô fête Noël », rendez-vous le 10 décembre prochain dans le village de Noël (centre-ville de Saint-Lô), pour assister à un concert organisé par la paroisse Notre-Dame..

As part of the « Saint-Lô fête Noël » program, join us on December 10 in the Christmas village (downtown Saint-Lô) for a concert organized by the Notre-Dame parish.

En el marco del programa « Saint-Lô fête Noël », acuda el 10 de diciembre al pueblo de Navidad (centro de Saint-Lô) para asistir a un concierto organizado por la parroquia de Notre-Dame.

Im Rahmen des Programms « Saint-Lô feiert Weihnachten » treffen Sie sich am 10. Dezember im Weihnachtsdorf (Stadtzentrum von Saint-Lô), um einem Konzert beizuwohnen, das von der Pfarrei Notre-Dame organisiert wird.

