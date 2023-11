Balade en petit train Saint-Lô, 9 décembre 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Dans le cadre de la programmation « Saint-Lô fête Noël », rendez-vous du 9 au 24 décembre dans le centre-ville de Saint-Lô, pour sillonner et (re)découvrir les rues de la ville à bord d’un petit train..

Vendredi 2023-12-09 fin : 2023-12-24 . .

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



As part of the « Saint-Lô fête Noël » program, visit Saint-Lô town center from December 9 to 24 to (re)discover the town’s streets on board a little train.

En el marco del programa « Saint-Lô celebra la Navidad », visite el centro de Saint-Lô del 9 al 24 de diciembre para (re)descubrir las calles de la ciudad a bordo de un trenecito.

Im Rahmen des Programms « Saint-Lô feiert Weihnachten » treffen Sie sich vom 9. bis 24. Dezember im Stadtzentrum von Saint-Lô, um an Bord eines kleinen Zuges durch die Straßen der Stadt zu fahren und diese (neu) zu entdecken.

Mise à jour le 2023-11-10 par Attitude Manche