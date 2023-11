Les foulées Saint-Loises Saint-Lô, 3 décembre 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Proposées par le Stade Saint-Lois athlétisme – SSL, rendez-vous le 3 décembre prochain à Saint-Lô pour la 47ème édition des « Foulées Saint-Loises ».

Au programme :

Course 1 – MARCHE NORDIQUE.

13h00 : 4 moyennes boucles 5,200 km.

Dotée par le Crédit Agricole de Saint-Lô.

Course 2 – BENJAMINS – BENJAMINES 2011-2012.

14h15 : 1 petite + 1 moyenne boucle 4,200 km.

Dotée par le Crédit Agricole de Saint-Lô.

Course 3 – MINIMES GARÇONS ET FILLES 2009-2010 / CADETTES ET CADETS 2007-2008.

14h35 : Minimes F et G 2 moyennes boucles 2,600 km.

Cadets F et G 3 moyennes boucles 3,900 km.

Dotée par le Crédit Agricole de Saint-Lô.

Course 4 – ÉVEIL ATHLÉTIQUE GARÇONS ET FILLES 2015-2016.

14h55 : 2 mini boucles 800 m.

Dotée par le Crédit Agricole de Saint-Lô.

Course 5 – JUNIORS 2005-2006 / SENIORS 1990-2001 / ESPOIRS 2002-2004 / MASTERS 1989 ET AVANT FEMMES HOMMES.

15h45 : 8 km (4 grandes boucles).

Dotée par Saint-Lô Commerces.

REMISE DES PRIX.

16h30 : Podium place du Champ de Mars Saint-Lô..

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



The 47th edition of the « Foulées Saint-Loises », organized by the Stade Saint-Lois athlétisme – SSL, takes place in Saint-Lô on December 3.

On the program:

Race 1 – Nordic Walking.

1:00 pm: 4 medium loops 5.200 km.

Sponsored by Crédit Agricole de Saint-Lô.

Race 2 – BENJAMINS – BENJAMINES 2011-2012.

2:15pm: 1 short + 1 medium loop 4.200 km.

Sponsored by Crédit Agricole Saint-Lô.

Race 3 – MINIMES BOYS AND GIRLS 2009-2010 / CADETTES AND CADETS 2007-2008.

2.35pm: Minimes F and G 2 medium loops 2.600 km.

Cadets F and G 3 medium loops 3.900 km.

Sponsored by Crédit Agricole de Saint-Lô.

Race 4 – ÉVEIL ATHLÉTIQUE GARÇONS ET FILLES 2015-2016.

2:55 pm: 2 mini loops 800 m.

Sponsored by Crédit Agricole Saint-Lô.

Race 5 – JUNIORS 2005-2006 / SENIORS 1990-2001 / ESPOIRS 2002-2004 / MASTERS 1989 AND BEFORE WOMEN MEN.

3.45pm: 8 km (4 large loops).

Sponsored by Saint-Lô Commerces.

PRIZE-GIVING CEREMONY.

4.30pm: Podium place du Champ de Mars Saint-Lô.

La 47ª edición de las « Foulées Saint-Loises », organizadas por el Stade Saint-Lois athlétisme – SSL, se celebrará en Saint-Lô el 3 de diciembre.

En el programa:

Carrera 1 – Marcha nórdica.

13:00: 4 circuitos medios de 5,200 km.

Patrocinado por Crédit Agricole de Saint-Lô.

Carrera 2 – BENJAMINES – BENJAMINES 2011-2012.

14:15: 1 bucle corto + 1 bucle medio 4.200 km.

Patrocinado por Crédit Agricole de Saint-Lô.

Carrera 3 – MINIMES NIÑOS Y NIÑAS 2009-2010 / CADETES Y CADETES 2007-2008.

14:35: Mínimos F y G 2 vueltas medias 2,600 km.

Cadetes F y G 3 vueltas medias 3,900 km.

Patrocinado por Crédit Agricole Saint-Lô.

Carrera 4 – ÉVEIL ATHLÉTIQUE GARÇONS ET FILLES 2015-2016.

14:55 h: 2 mini vueltas de 800 m.

Patrocinado por Crédit Agricole de Saint-Lô.

Carrera 5 – JUNIORS 2005-2006 / SENIORS 1990-2001 / ESPOIRS 2002-2004 / MASTERS 1989 Y ANTES MUJERES HOMBRES.

15h45: 8 km (4 vueltas largas).

Con el apoyo de Saint-Lô Commerces.

CEREMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS.

16h30: Podio del Campo de Marte de Saint-Lô.

Die 47. Ausgabe der « Foulées Saint-Loises », die vom Stade Saint-Lois athlétisme – SSL angeboten werden, findet am 3. Dezember in Saint-Lô statt.

Auf dem Programm stehen :

Rennen 1 – NORDISCHER MARSCH.

13.00 Uhr: 4 mittlere Schleifen 5,200 km.

Gestiftet von der Crédit Agricole de Saint-Lô.

Rennen 2 – BENJAMINS – BENJAMINES 2011-2012.

14.15 Uhr: 1 kleine + 1 mittlere Schleife 4,200 km.

Dotiert vom Crédit Agricole de Saint-Lô.

Rennen 3 – MINIMES GARÇONS ET FILLES 2009-2010 / CADETTES ET CADETS 2007-2008.

14.35 Uhr: Minimes F und G 2 mittlere Schleifen 2,600 km.

Cadets F et G 3 moyennes boucle 3,900 km.

Dotiert von der Crédit Agricole de Saint-Lô.

Rennen 4 – ÉVEIL ATHLÉTIQUE GARÇONS ET FILLES 2015-2016.

14.55 Uhr: 2 Mini-Schleifen 800 m.

Ausgestattet von Crédit Agricole de Saint-Lô.

Rennen 5 – JUNIOREN 2005-2006 / SENIOREN 1990-2001 / ESPOIREN 2002-2004 / MASTERS 1989 UND VORHER FRAUEN MÄNNER.

15.45 Uhr: 8 km (4 große Schleifen).

Ausgestattet von Saint-Lô Commerces.

VERLEIHUNG DER PREISE.

16.30 Uhr: Podium Place du Champ de Mars Saint-Lô.

