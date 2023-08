Course de caisses à savon Saint-Lô, 17 septembre 2023, Saint-Lô.

Rendez-vous le 17 septembre 2023 de 10h à 17h30 à Saint-Lô pour sa course de caisses à savon !

Les courses prévues : deux le matin et autant l’après-midi avant une grande parade. Ils partiront derrière La Poste pour descendre la rue des Noyers et la rue de la Poterne jusqu’au niveau de la salle des ventes.

Entrée gratuite – Restauration et buvette sur place.

Renseignements au 06 59 18 44 12.

Join us on September 17, 2023 from 10 a.m. to 5:30 p.m. in Saint-Lô for the soapbox race!

There will be two races in the morning and as many in the afternoon, before a grand parade. They’ll start behind La Poste and head down rue des Noyers and rue de la Poterne to the auction house.

Free admission – Catering and refreshments on site.

Information: 06 59 18 44 12

Acompáñenos el 17 de septiembre de 2023, de 10.00 a 17.30 horas, en Saint-Lô, en la carrera de cajas de jabón

Habrá dos carreras por la mañana y otras tantas por la tarde antes de un gran desfile. Comenzarán detrás de la Oficina de Correos y bajarán por la rue des Noyers y la rue de la Poterne hasta la casa de subastas.

Entrada gratuita – Catering y refrescos in situ.

Para más información, llame al 06 59 18 44 12

Wir treffen uns am 17. September 2023 von 10 bis 17.30 Uhr in Saint-Lô zu seinem Seifenkistenrennen!

Die geplanten Rennen: zwei am Vormittag und ebenso viele am Nachmittag vor einer großen Parade. Sie werden hinter La Poste starten und die Rue des Noyers und die Rue de la Poterne bis zur Höhe des Auktionshauses hinunterfahren.

Eintritt frei – Essen und Trinken vor Ort.

Informationen unter 06 59 18 44 12

