Festival Les Hétéroclites > 26e édition 165 Rue du Mesnilcroc, 1 juin 2023, Saint-Lô.

Le festival » Les Hétéroclites » vous donne rendez-vous le 1, 2 et 3 juin 2023 pour sa 26e édition !

Jeudi 1er juin : Les Baroclites, les bars partenaires du Festival se mettent aux couleurs des Hétéroclites.

Vendredi 2 juin : soirée de concerts et Art’Nimations, aux ateliers Art Plume – Ouverture des portes à 17h30, fermeture à 2h. Platypus Parade, RPC, Hop hop hop Crew, Michel Hubert, CheunPomme

Tarif de la soirée – 6€.

Billetterie en ligne sur HelloAsso (places limitées à 400).

Samedi 3 juin : Les Hétérokids, de 13h30 à 18h au Vallon de la Dollée – Arts et spectacles de rue, village associatif, ateliers d’initiation et de pratiques artistiques. Après-midi 100% dédiée au jeune public et à leurs familles.

Entrée libre – Réservations sur HelloAsso conseillées.

Concerts aux Ateliers Art Plume – De 18h à 2h – Solar, Moja, Violet Indigo, Mary May, Songo, DJ Bluff. Tarif de la soirée – 10€.

Billetterie en ligne sur HelloAsso (places limitées à 400)..

Vendredi 2023-06-01 à ; fin : 2023-06-03 . .

165 Rue du Mesnilcroc

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



The festival « Les Hétéroclites » will take place on June 1st, 2nd and 3rd 2023 for its 26th edition!

Thursday, June 1st : The Baroclites, the bars partners of the Festival, will be decorated with the colors of the Hétéroclites.

Friday, June 2: evening of concerts and Art’Nimations, at the Art Plume workshops – Doors open at 5:30 pm, close at 2 am. Platypus Parade, RPC, Hop hop hop Crew, Michel Hubert, CheunPomme

Price of the evening – 6?

Online ticketing on HelloAsso (places limited to 400).

Saturday, June 3: Les Hétérokids, from 1:30 to 6:00 pm at the Vallon de la Dollée – Street arts and shows, associative village, initiation workshops and artistic practices. Afternoon 100% dedicated to the young public and their families.

Free entrance – Reservations on HelloAsso advised.

Concerts at Ateliers Art Plume – From 6pm to 2am – Solar, Moja, Violet Indigo, Mary May, Songo, DJ Bluff. Price of the evening – 10?

Online ticketing on HelloAsso (places limited to 400).

El festival « Les Hétéroclites » celebrará su 26ª edición los días 1, 2 y 3 de junio de 2023

Jueves 1 de junio: Los Baroclites, bares colaboradores del Festival, se engalanarán con los colores de Hétéroclites.

Viernes 2 de junio: velada de conciertos y Art’Nimations, en los talleres Art Plume – Apertura de puertas a las 17.30 h, cierre a las 2 h. Platypus Parade, RPC, Hop hop Crew, Michel Hubert, CheunPomme

Precio de la velada – 6?

Venta de entradas en línea en HelloAsso (plazas limitadas a 400).

Sábado 3 de junio: Les Hétérokids, de 13h30 a 18h00 en el Vallon de la Dollée – Artes de calle y espectáculos, pueblo asociativo, talleres de iniciación y prácticas artísticas. Tarde 100% dedicada al público joven y a sus familias.

Entrada gratuita – Se recomienda reservar en HelloAsso.

Conciertos en los Ateliers Art Plume – De 18h00 a 2h00 – Solar, Moja, Violet Indigo, Mary May, Songo, DJ Bluff. Precio por noche: 10?

Venta de entradas en línea en HelloAsso (plazas limitadas a 400).

Das Festival « Les Hétéroclites » lädt Sie am 1., 2. und 3. Juni 2023 zu seiner 26. Ausgabe ein!

Donnerstag, 1. Juni: Die Baroclites, die Partnerbars des Festivals, präsentieren sich in den Farben der « Hétéroclites ».

Freitag, 2. Juni: Konzertabend und Art’Nimations, in den Ateliers Art Plume – Türöffnung um 17.30 Uhr, Schließung um 2 Uhr. Platypus Parade, RPC, Hop hop hop Crew, Michel Hubert, CheunPomme

Eintrittspreis für den Abend – 6?

Online-Ticketing auf HelloAsso (Plätze auf 400 begrenzt).

Samstag, 3. Juni: Les Hétérokids, von 13:30 bis 18:00 Uhr im Vallon de la Dollée – Straßenkunst und -spektakel, Vereinsdorf, Einführungsworkshops und Kunstpraktiken. Der Nachmittag ist zu 100 % dem jungen Publikum und ihren Familien gewidmet.

Eintritt frei – Reservierungen auf HelloAsso werden empfohlen.

Konzerte in den Ateliers Art Plume – 18 Uhr bis 2 Uhr – Solar, Moja, Violet Indigo, Mary May, Songo, DJ Bluff. Preis für den Abend – 10?

Online-Ticketing auf HelloAsso (Plätze auf 400 begrenzt).

Mise à jour le 2023-05-12 par Normandie Tourisme / Attitude Manche