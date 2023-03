Musée typographique Le Rachinel > Journées Européennes des métiers d’art Saint-Lô Catégories d’Évènement: Manche

Saint-Lô

Musée typographique Le Rachinel > Journées Européennes des métiers d’art, 1 avril 2023, Saint-Lô . Musée typographique Le Rachinel > Journées Européennes des métiers d’art 562 rue Jules Vallès Saint-Lô Manche

2023-04-01 10:00:00 10:00:00 – 2023-04-02 17:30:00 17:30:00 Saint-Lô

Manche . En visite libre, venez découvrir l’histoire de l’imprimerie typographique, du Moyen-Âge au 20ème siècle.

Au cours des ateliers, venez expérimenter, créer et imprimer sur des presses centenaires.

* Samedi matin, de 10h à 12h, visite libre du musée.

* Samedi après-midi, de 14h à 17h30, linogravure sur le thème du végetal. A partir de 11 ans. Réservation obligatoire.

* Dimanche matin, de 10h à 12h, visite libre du musée.

