TAGADA JONES TAGADA JONES est un univers punk traversé par des météorites de rock alternatif hexagonal, de metal et de hardcore. Ces bretons de l’apocalypse partagent l’ADN des Beruriers Noirs, des Sheriff, de Parabellum, de Discharge, des Ramones, de Bad Religion ou encore de Motohead. Parcourant, depuis de nombreuses années, le pays de long en large lors de ses tournées, s’exportant en langue française au Canada et dans d’autres pays européens, le combo punk revient sillonner le globe terrestre pour cette « Tournée du Siècle » ! © Rage TourLES SHERIFF Le come-back des SHERIFF, c’est une parenthèse hors du temps qui permet de rêver à des concerts enflammés, une jeunesse retrouvée, de monstrueux refrains scandés tous ensemble dans la noirceur d’une fosse en fusion, une bonne humeur contagieuse pour un groupe qui devrait être financé par la Sécurité sociale. © KickingDIRTY FONZY Déjà 20 ans d’existence, 7 albums, 2 E.Ps, diverses participations à des compilations, à l’hymne des Corsaires de Nantes, à des films d’avant-garde (Attack of the living dead punkers ! en 2013) et quelques milliers de kilomètres au compteur pour les punk-rockeurs sudistes de DIRTY FONZY ! Elevés au son de groupes comme Rancid, Social Distortion, The Clash, mais aussi du hardcore U.S et du punk français comme Les Sheriff, les DIRTY FONZY ont eu à loisirs depuis de développer leur propre style basé sur de grosses guitares et des refrains entêtants à reprendre en chœurs dans la joie et le pogo, le poing levé et une bière dans l’autre main ! © Kicking Tagada Jones Tagada Jones

LE NORMANDY SAINT LO Place du Champ de Mars Manche

