Journées Européennes du Patrimoine SAINT-LEZER Saint-Lézer, 16 septembre 2023, Saint-Lézer.

Saint-Lézer,Hautes-Pyrénées

Pour sa 40e édition, les Journées européennes du patrimoine auront pour thèmes « le patrimoine vivant » et « le patrimoine du sport ». Ces journées offrent l’opportunité de visiter des monuments et des sites, souvent exceptionnellement ouverts.

Au programme

• Visite du moulin et du Prieuré de 14h30 à 18h

• Visite libre du sentier archéologique balisé.

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . EUR.

SAINT-LEZER

Saint-Lézer 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie



For its 40th edition, the European Heritage Days will focus on « living heritage » and « the heritage of sport ». These days offer the opportunity to visit monuments and sites that are often exceptionally open.

On the program

visit the mill and the Priory from 2.30pm to 6pm

? free visit of the signposted archaeological trail

En su 40ª edición, las Jornadas Europeas del Patrimonio se centrarán en el « patrimonio vivo » y « el patrimonio del deporte ». Estas jornadas son una oportunidad para visitar monumentos y yacimientos que suelen estar excepcionalmente abiertos.

El programa incluye

visita al molino y al Priorato de 14.30 a 18.00 horas

visita libre del sendero arqueológico señalizado

Die 40. Ausgabe der Europäischen Tage des Denkmals steht unter den Themen « Lebendiges Kulturerbe » und « Sportliches Kulturerbe ». Diese Tage bieten die Gelegenheit, Denkmäler und Stätten zu besichtigen, die oftmals nur ausnahmsweise geöffnet sind.

Auf dem Programm stehen

besichtigung der Mühle und des Priorats von 14:30 bis 18:00 Uhr

? freie Besichtigung des markierten archäologischen Pfades

