Competition sportive Boule’n’Bike SAINT-LEZER Saint-Lézer, 15 juillet 2023, Saint-Lézer.

Saint-Lézer,Hautes-Pyrénées

Le Boule’n’Bike revient cette année encore avec sa 3ème édition !

Nouvelle édition, nouveau village !

‍♂ Dérivé du Biathlon, le sport de ton été, venu tout droit du Sud-Ouest, alliant Vélo et Pétanque

Le principe est simple ➡ une course en relais par équipe de 3 alternant vélo et pétanque.

5⃣ raisons de t’inscrire

Un événement monté par des potes pour des potes

⛰ Un village des Pyrénées dédié à l’événement : le Maire est juge arbitre

Une ambiance conviviale où se mélangent sportifs et ambianceurs de tous niveaux

Un titre de Champion de France à aller chercher : avoue t’as jamais été aussi proche !

Un impact minimal sur ton budget de l’été

LE PROGRAMME

SAMEDI 15 JUILLET 2023

8H – 9H ➡ Retrait des dossards + Petit déjeuner offert

9H – 9H30 ➡ Briefing course

9H30 – 12h30 ➡ Phase qualifications

12H30 – 14H30 ➡ Repas

14H30 – 17H30 ➡ Phases finales

17H00 ➡ Finale Boule’n’Bike Édition 3

18H00 ➡ Douches

19H30 ➡ Remise Trophées + Apéro offert

20H30 ➡ Repas.

2023-07-15 08:00:00 fin : 2023-07-15 . .

SAINT-LEZER

Saint-Lézer 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie



Boule’n’Bike is back again this year with its 3rd edition!

new edition, new village!

??? Derived from Biathlon, the sport of your summer, straight from the South-West, combining cycling and pétanque

The principle is simple: a relay race in teams of 3, alternating cycling and pétanque.

5? reasons to sign up

? An event set up by mates for mates

? A Pyrenean village dedicated to the event: the Mayor is the referee

? A friendly atmosphere where sportsmen and sportswomen of all levels come together

? A French Championship title up for grabs: admit it, you’ve never been so close!

? Minimal impact on your summer budget

? THE PROGRAMME

SATURDAY JULY 15, 2023

8H – 9H ? Bib number pick-up + Complimentary breakfast

9H – 9H30 ? Race briefing

9.30am – 12.30pm ? Qualifying phase

12:30 PM – 2:30 PM ? Lunch

2:30 PM – 5:30 PM ? Finals

17H00 ? Boule’n’Bike Final Edition 3

18H00 ? Showers

19H30 ? Awards ceremony + Aperitif

20H30 ? Meal

¡Boule’n’Bike vuelve este año con su 3ª edición!

¡Nueva edición, nuevo pueblo!

??? Derivado del biatlón, este es el deporte del verano, directamente del suroeste, que combina ciclismo y petanca

El principio es sencillo: una carrera de relevos en equipos de 3, alternando ciclismo y petanca.

5 razones para inscribirse

? Un evento organizado por amigos para amigos

? Un pueblo de los Pirineos dedicado al evento: el alcalde es el árbitro

? Un ambiente amistoso donde deportistas de todos los niveles pueden disfrutar juntos

? Un título de Campeón de Francia en juego: ¡admítelo, nunca has estado tan cerca!

? Un impacto mínimo en su presupuesto estival

? EL PROGRAMA

SÁBADO 15 DE JULIO DE 2023

8H – 9H ? Recogida de dorsales + Desayuno de cortesía

9H – 9H30 ? Briefing de la carrera

9h30 – 12h30 ? Fase de clasificación

12H30 – 14H30 ? Almuerzo

14H30 – 17H30 ? Finales

17H00 ? Boule’n’Bike Final Edición 3

18H00 ? Duchas

19H30 ? Entrega de premios + Aperitivo

20H30 ? Comida

Das Boule’n’Bike kehrt auch dieses Jahr mit seiner 3. Ausgabe zurück!

neue Ausgabe, neues Dorf!

??? Der Sport deines Sommers, der vom Biathlon abstammt, kommt direkt aus dem Südwesten und verbindet Fahrradfahren und Boulespiel

Das Prinzip ist einfach: Ein Staffelrennen in Dreierteams, bei dem sich Radfahren und Boulespielen abwechseln.

5? Gründe, dich anzumelden

? Eine Veranstaltung von Freunden für Freunde

? Ein Dorf in den Pyrenäen, das dem Ereignis gewidmet ist: Der Bürgermeister ist Schiedsrichter

? Eine gesellige Atmosphäre, in der sich Sportler und Stimmungsmacher aller Niveaus mischen

? Ein französischer Meistertitel, den es zu holen gilt: Gib zu, dass du noch nie so nah dran warst!

? Minimale Auswirkungen auf dein Sommerbudget?

? DAS PROGRAMM

SAMSTAG, 15. JULI 2023

8H – 9H ? Abholung der Startnummern + Kostenloses Frühstück

9H – 9H30 ? Briefing zum Rennen

9H30 – 12h30 ? Phase der Qualifikation

12.30 – 14.30 UHR ? Mahlzeit

14:30 – 17:30 UHR ? Finale Phasen

17H00 ? Finale Boule’n’Bike Ausgabe 3

18H00 ? Duschen

19H30 ? Trophäenübergabe + kostenloser Aperitif

20H30 ? Essen

Mise à jour le 2023-07-08 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65