Oise Saint-Leu-d’Esserent . 0 La Base de loisirs de Saint-Leu d’Esserent organise sa 7ème brocante le dimanche 14 mai avant la réouverture complète au public. Environs 300 exposants, nombreuses activités de loisirs et petite restauration sur place (accrobranche, explor’game, balades à poney, location de canoë-kayak et bateaux pédaliers…) Inscriptions sur place à partir du 26 avril, de 14h à 17h (hors jours fériés)

Tarif plein: 5€ le mètre (dont 1€ reversé au Secours Populaire) | Tarif réduit (habitants de Saint-Leu, Saint-Maximin, Thiverny et Montataire): 4€ le mètre.

Achat minimum de 3 mètres.

Renseignement au 03 44 56 77 88 ou au 07 87 22 42 54 ou par mail: brocantebasestleu@gmail.com Parking et entrée visiteur gratuits

brocantebasestleu@gmail.com

