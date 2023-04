BICENTENAIRE de J.H. FABRE: Cycle de conférences -II- Saint-Léons Catégories d’Évènement: Aveyron

BICENTENAIRE de J.H. FABRE: Cycle de conférences -II-, 14 octobre 2023, Saint-Léons. A Micropolis « Les Abeilles »: conférence avec Mathieu LIHOREAU, Entomologiste. Réservation obligatoire: 05 65 58 50 50..

2023-10-14 à ; fin : 2023-10-14 . 28 EUR. Saint-Léons 12780 Aveyron Occitanie



At Micropolis « Les Abeilles »: conference with Mathieu LIHOREAU, Entomologist. Reservation required: 05 65 58 50 50. En Micropolis « Les Abeilles »: conferencia con Mathieu LIHOREAU, Entomólogo. Reserva obligatoria: 05 65 58 50 50. In Micropolis « Die Bienen »: Vortrag mit Mathieu LIHOREAU, Entomologe. Reservierung erforderlich: 05 65 58 50 50. Mise à jour le 2023-03-03 par OFFICE DE TOURISME DE PARELOUP LEVEZOU

