BICENTENAIRE de J.H. FABRE: « Concert lecture », 28 juillet 2023, Saint-Léons.

A l’église de Saint Léons, village natal du célèbre entomologiste Jean Henri Fabre. Organisées par l’association Les Amis de JH Fabre..

2023-07-28 à ; fin : 2023-07-28 . EUR.

Saint-Léons 12780 Aveyron Occitanie



At the church of Saint Léons, native village of the famous entomologist Jean Henri Fabre. Organized by the association Les Amis de JH Fabre.

En la iglesia de Saint Léons, lugar de nacimiento del célebre entomólogo Jean Henri Fabre. Organizado por la asociación Les Amis de JH Fabre.

In der Kirche von Saint Léons, dem Geburtsort des berühmten Entomologen Jean Henri Fabre. Organisiert vom Verein Les Amis de JH Fabre (Freunde von JH Fabre).

