Marché nature Saint-Léons, 14 juillet 2023, Saint-Léons.

Saint-Léons,Aveyron

Tous les vendredis de 18h à 23h au coeur du village de Saint-Léons, près de la mairie. Présence d’une quinzaine de producteurs principalement locaux avec possibilité de se restaurer sur place (tables et bancs à disposition), buvette et animations..

2023-07-14 fin : 2023-08-18 . EUR.

Saint-Léons 12780 Aveyron Occitanie



Every Friday from 6pm to 11pm in the heart of the village of Saint-Léons, near the town hall. About fifteen producers, mainly local, will be present, with the possibility of eating on the spot (tables and benches available), refreshments and entertainment.

Todos los viernes de 18.00 a 23.00 horas en el corazón del pueblo de Saint-Léons, cerca del ayuntamiento. Estarán presentes una quincena de productores, principalmente locales, con posibilidad de comer in situ (mesas y bancos disponibles), refrescos y animación.

Jeden Freitag von 18.00 bis 23.00 Uhr im Herzen des Dorfes Saint-Léons, in der Nähe des Rathauses. Anwesenheit von ca. 15 hauptsächlich lokalen Produzenten mit der Möglichkeit, vor Ort zu essen (Tische und Bänke stehen zur Verfügung), Getränken und Unterhaltung.

