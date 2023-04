BICENTENAIRE de J.H. FABRE: BALADE BOTANIQUE par C. Bernard, 24 juin 2023, Saint-Léons.

14h à Micropolis, balade botanique avec Christian Bernard, botaniste. A 11h le même jour: conférence « Des plantes et des insectes ». Sur inscription à partir du 01/04 au 05 65 58 50 50.

Saint-Léons 12780 Aveyron Occitanie



2pm at Micropolis, botanical walk with Christian Bernard, botanist. At 11 am the same day: conference « Plants and insects ». On registration from 01/04 at 05 65 58 50 50

a las 14 h en Micropolis, paseo botánico con Christian Bernard, botánico. A las 11h del mismo día: conferencia « Plantas e insectos ». Inscripciones a partir del 01/04 en el 05 65 58 50 50

14 Uhr: Botanischer Spaziergang mit dem Botaniker Christian Bernard in Micropolis. Am selben Tag um 11 Uhr: Konferenz « Des plantes et des insectes » (Pflanzen und Insekten). Anmeldung ab dem 01.04. unter 05 65 58 50 50

