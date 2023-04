BICENTENAIRE de J.H. FABRE: Visite de la Maison Natale Saint-Léons Catégories d’Évènement: Aveyron

BICENTENAIRE de J.H. FABRE: Visite de la Maison Natale, 25 avril 2023, Saint-Léons. Visite guidée de la maison natale de JH Fabre. Reservation conseillée 05 65 58 50 50. Consultez les horaires d’ouverture: https://www.micropolis-aveyron.com/informations-pratiques/.

Guided tour of the house where JH Fabre was born. Reservation advised 05 65 58 50 50. Consult the opening hours: https://www.micropolis-aveyron.com/informations-pratiques/ Visita guiada a la casa natal de JH Fabre. Se recomienda reservar 05 65 58 50 50. Consulte los horarios de apertura: https://www.micropolis-aveyron.com/informations-pratiques/ Geführte Besichtigung des Geburtshauses von JH Fabre. Reservierung empfohlen (05 65 58 50 50). Siehe die Öffnungszeiten: https://www.micropolis-aveyron.com/informations-pratiques/ Mise à jour le 2023-03-03 par OFFICE DE TOURISME DE PARELOUP LEVEZOU

