SEMAINE DES ARTS – EXPOSITIONS 189 Rue de l’Église, 18 mai 2023, Saint-Léonard.

33ème édition parrainée par le peintre Olivier Claudon. Du jeudi au dimanche, tous au même horaires, des expositions ont lieu dans dix communes de Déodatie :

– à Anould, Salle Désiré-Granet (Place Léon Kirman) Anould Arts Graphiques atelier animé par René Duchateau, artistes locaux, travaux arts plastiques des écoliers d’Anould, A’nould les idées * Maison de l’Enfance, (34 rue Alphonse Daudet), Atelier Céramique, exposition sur le thème « Contrastes », artistes locaux * Atelier « Faires » (87 rue Honoré Guéry).

– à Ban-sur-Meurthe-Clefcy : Salle des fêtes (RD 73) artistes locaux et régionaux, enfants des écoles * La Scierie du Lançoir (Défilé de Straiture RD 73) Exposition photographique sur le Sentier du Sagard : « La forêt, sa beauté, sa souffrance, ses usages ».

– à Entre-deux-Eaux : Salle des fêtes (1, rue de l’église) : Atelier peinture du centre culturel de la Fave animé par Catherine Michel sur le thème : « Personnages ».

– à Fraize : Salle des fêtes (1, place de l’Hôtel de ville) œuvres des élèves des ateliers animés par Gérard Petitdidier, Thème : « Destins croisés » * Grand Salon de l’Hôtel de ville, œuvres d’artistes locaux.

– à Mandray : Salle des Seypré (290, route de la Haute-Mandray) élèves de la Mandroseraie, atelier animé par Claude Guillot et Catherine Michel œuvres réalisées sur le thème : « Blanc », travaux arts plastiques des enfants des écoles.

– à Plainfaing : Espace Polyvalent Plainfinois (17, place de l’église), artistes locaux.

– à Saint-Léonard : Salle des fêtes (189, rue de l’église), artistes locaux et régionaux.

– à Saulcy-sur-Meurthe : Ancien Séminaire (8, rue des Déportés), photographies avec le GAEP animé par Francis Bourguer ; artistes locaux, enfants

des écoles.

– à Taintrux : Salle polyvalente (19, chemin de l’Epine), artistes locaux et régionaux, enfants des écoles.

– au Valtin : Salle de la mairie (33, le Village), artistes locaux.

Dans chaque site, demandez le bulletin de vote pour le prix des municipalités et jouez au jeu du petit train…. Tout public

Dimanche 2023-05-18 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-20 18:30:00. 0 EUR.

189 Rue de l’Église Salle des fêtes

Saint-Léonard 88650 Vosges Grand Est



33rd edition sponsored by the painter Olivier Claudon. From Thursday to Sunday, all at the same time, exhibitions take place in ten communes of Déodatie:

– in Anould, Salle Désiré-Granet (Place Léon Kirman) Anould Arts Graphiques workshop animated by René Duchateau, local artists, plastic arts works of the schoolchildren of Anould, A?nould les idées * Maison de l?Enfance, (34 rue Alphonse Daudet), Ceramic workshop, exhibition on the theme « Contrasts », local artists * Workshop « Faires » (87 rue Honoré Guéry).

– in Ban-sur-Meurthe-Clefcy : Salle des fêtes (RD 73) local and regional artists, school children * La Scierie du Lançoir (Défilé de Straiture RD 73) photographic exhibition on the Sentier du Sagard : « The forest, its beauty, its suffering, its uses ».

– in Entre-deux-Eaux : Salle des fêtes (1, rue de l?église) : Painting workshop of the cultural center of the Fave animated by Catherine Michel on the theme: « Characters ».

– in Fraize : Salle des fêtes (1, place de l?Hôtel de ville) : Works of the pupils of the workshops animated by Gérard Petitdidier, Theme : « Destins croisés » * Grand Salon of the Hôtel de ville, works of local artists.

– in Mandray : Salle des Seypré (290, route de la Haute-Mandray) students of the Mandroseraie, workshop animated by Claude Guillot and Catherine Michel works realized on the theme : « White », plastic arts works of the school children.

– in Plainfaing : Espace Polyvalent Plainfinois (17, place de l’église), local artists.

– in Saint-Léonard : Salle des fêtes (189, rue de l?église), local and regional artists.

– in Saulcy-sur-Meurthe : Ancien Séminaire (8, rue des Déportés), photographs with the GAEP animated by Francis Bourguer ; local artists, children

of the schools.

– in Taintrux : Salle polyvalente (19, chemin de l?Epine), local and regional artists, school children.

– in Valtin : Town hall (33, le Village), local artists.

In each site, ask for the voting form for the price of the municipalities and play the game of the small train…

33ª edición patrocinada por el pintor Olivier Claudon. De jueves a domingo, todas a la misma hora, se celebran exposiciones en diez municipios de Déodatie:

– en Anould, Salle Désiré-Granet (Place Léon Kirman) taller Anould Arts Graphiques animado por René Duchateau, artistas locales, obras de artes plásticas de los escolares de Anould, A?nould les idées * Maison de l’Enfance, (34 rue Alphonse Daudet), taller de cerámica, exposición sobre el tema « Contrastes », artistas locales * Taller « Faires » (87 rue Honoré Guéry).

– en Ban-sur-Meurthe-Clefcy: Salle des fêtes (RD 73) artistas locales y regionales, escolares * La Scierie du Lançoir (Défilé de Straiture RD 73) exposición fotográfica sobre el Sentier du Sagard: « El bosque, su belleza, su sufrimiento, sus usos ».

– en Entre-deux-Eaux : Salle des fêtes (1, rue de l’église) : Taller de pintura del centro cultural de La Fave dirigido por Catherine Michel sobre el tema: « Personajes ».

– en Fraize : Salle des fêtes (1, place de l’Hôtel de ville) : Obras de los alumnos de los talleres animados por Gérard Petitdidier, Tema : « Destins croisés » * Gran Salón del Hôtel de ville, obras de artistas locales.

– en Mandray: Salle des Seypré (290, route de la Haute-Mandray) alumnos de la Mandroseraie, taller animado por Claude Guillot y Catherine Michel obras sobre el tema: « Blanco », obras de artes plásticas de los escolares.

– en Plainfaing : Espace Polyvalent Plainfinois (17, place de l’église), artistas locales.

– en Saint-Léonard : Salle des fêtes (189, rue de l’église), artistas locales y regionales.

– en Saulcy-sur-Meurthe : Ancien Séminaire (8, rue des Déportés), fotografías con el GAEP dirigido por Francis Bourguer ; artistas locales, escolares

escolares.

– en Taintrux : Salle polyvalente (19, chemin de l’Epine), artistas locales y regionales, escolares.

– en Le Valtin : Ayuntamiento (33, le Village), artistas locales.

En cada sitio, solicite el formulario de votación para el premio de los municipios y juegue al trenecito…

33. Ausgabe unter der Schirmherrschaft des Malers Olivier Claudon. Von Donnerstag bis Sonntag, alle zur gleichen Zeit, finden in zehn Gemeinden der Déodatie Ausstellungen statt:

– in Anould, Salle Désiré-Granet (Place Léon Kirman) Anould Arts Graphiques atelier animé par René Duchateau, artistes locaux, travaux arts plastiques des écoliers d’Anould, A?nould les idées * Maison de l’Enfance, (34 rue Alphonse Daudet), Atelier Céramique, exposition sur le thème « Contrastes », artistes locaux * Atelier « Faires » (87 rue Honoré Guéry).

– in Ban-sur-Meurthe-Clefcy: Salle des fêtes (RD 73) lokale und regionale Künstler, Schulkinder * La Scierie du Lançoir (Défilé de Straiture RD 73) Fotoausstellung auf dem Sentier du Sagard: « La forêt, sa beauté, sa souffrance, ses usages » (Der Wald, seine Schönheit, sein Leid, seine Nutzung).

– in Entre-deux-Eaux: Salle des fêtes (1, rue de l’église) : Malatelier des Kulturzentrums La Fave unter der Leitung von Catherine Michel zum Thema: « Personnages ».

– in Fraize: Salle des fêtes (1, place de l’Hôtel de Ville) ?uvres des élèves des ateliers animés par Gérard Petitdidier, Thème : « Destins croisés » * Grand Salon de l’Hôtel de Ville, ?uvres d’artistes locaux.

– in Mandray: Salle des Seypré (290, route de la Haute-Mandray) Schüler des Mandroseraie, von Claude Guillot und Catherine Michel geleitetes Atelier ?uvres réalisées sur le thème : « Blanc », Arbeiten der Schulkinder aus dem Bereich Bildende Kunst.

– in Plainfaing: Espace Polyvalent Plainfinois (17, place de l’église), lokale Künstler.

– in Saint-Léonard: Salle des fêtes (189, rue de l’église), lokale und regionale Künstler.

– in Saulcy-sur-Meurthe: Ancien Séminaire (8, rue des Déportés), Fotografien mit dem von Francis Bourguer geleiteten GAEP; lokale Künstler, Schulkinder

der Schulen.

– in Taintrux: Salle polyvalente (19, chemin de l’Epine), lokale und regionale Künstler, Schulkinder.

– au Valtin: Salle de la mairie (33, le Village), lokale Künstler.

Fordern Sie an jedem Standort den Stimmzettel für den Preis der Gemeinden an und spielen Sie das Spiel mit dem kleinen Zug…

