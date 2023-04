Exposition d’Ex-votos 146 Route de Grainval, 22 avril 2023, Saint-Léonard.

Ex-votos en cuivre repoussé, par Jérémy Louvencourt.

Semaine : 16h30 – 18h.

Week-end : 15h – 18h.

Du 22 avril au 1er mai

Chapelle de Grainval : 146 route de Grainval à Saint-Léonard

Entrée avec libre.

146 Route de Grainval Chapelle de Grainval

Saint-Léonard 76400 Seine-Maritime Normandie



Ex-votos in embossed copper, by Jérémy Louvencourt.

Weekdays: 4:30 pm – 6 pm.

Weekend : 3pm – 6pm.

? From April 22nd to May 1st

? Chapel of Grainval : 146 route de Grainval in Saint-Léonard

? Entry with free

Ex-votos en cobre repujado, por Jérémy Louvencourt.

Días laborables: de 16.30 a 18.00 horas.

Fin de semana: de 15.00 a 18.00 horas.

? Del 22 de abril al 1 de mayo

? Capilla de Grainval: 146 route de Grainval en Saint-Léonard

? Entrada gratuita

Ex-Votos aus getriebenem Kupfer, von Jérémy Louvencourt.

Woche: 16.30 – 18 Uhr.

Wochenende: 15h – 18h.

? Vom 22. April bis zum 1. Mai

? Kapelle von Grainval: 146 route de Grainval in Saint-Léonard

? Eintritt mit frei

