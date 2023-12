TRAIL NOCTURNE DES ALPES MANCELLES Saint-Léonard-des-Bois Catégories d’Évènement: Saint-Léonard-des-Bois

Sarthe TRAIL NOCTURNE DES ALPES MANCELLES Saint-Léonard-des-Bois, 2 mars 2024, Saint-Léonard-des-Bois. Saint-Léonard-des-Bois Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 16:00:00

fin : 2024-03-02 Seconde édition du Trail Nocturne des Alpes Mancelles à Saint-Léonard-des-Bois !.

L’association Alençon Trail organise son 2nd Trail Nocturne des Alpes Mancelles le samedi 2 mars 2024 à Saint-Léonard-des-Bois ! Au programme :

– Trail 30 kilomètres – départ 18h45 – 20€ par personne

– Trail 16 kilomètres – départ 19h – 13€ par personne

– Trail 9 kilomètres – départ 19h30 – 8€ par personne

– Trail ados 3,5 kilomètres – départ 16h15 – gratuit

– Trail kids 1,5 kilomètres – départ 16h15 – gratuit

– Trail marche 5,5 kilomètres – départ 17h – 5€ par personne, bénéfices reversés à 100% à l’association « Une Chance in’OUIE pour Ava » Attention, places limitées et fermeture des inscriptions le vendredi 1er mars à 18h.

Inscriptions sur https://in.njuko.com/trailnocturnedesalpesmancelles2024?currentPage=select-competition EUR. Saint-Léonard-des-Bois 72130 Sarthe Pays de la Loire

