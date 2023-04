Jeux de plateau avec les Joueurs de Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Catégorie d’Évènement: Saint-Léonard-de-Noblat

Jeux de plateau avec les Joueurs de Noblat, 1 janvier 2023, Saint-Léonard-de-Noblat . Saint-Léonard-de-Noblat, , Jeux de plateau avec les Joueurs de Noblat Saint-Léonard-de-Noblat

2023-01-01 20:00:00 – 2023-04-16 Haute-Vienne Saint-Léonard-de-Noblat . Rdv de 15h à 19h le 3ème dimanche et tous les vendredis de 20h à minuit à la salle des retrouvailles. Gratuit pour adhérents et 2€/pour les non adhérents (Adhésion, 15€/ad, 10€/+ de 8 ans accompagné d’un adulte, première séance gratuite). Si – de 5 personnes, la séance sera annulée. Rens. 07 87 02 74 45 ou Page Facebook : « Joueurs de Noblat » ou joueursdenoblat@gmail.com Les Joueurs de Noblat vous proposent des jeux de plateau de toute sorte dans une ambiance conviviale. Saint-Léonard-de-Noblat

dernière mise à jour : 2023-02-14 par

Détails Catégorie d’Évènement: Saint-Léonard-de-Noblat Autres Lieu Saint-Léonard-de-Noblat Adresse Saint-Léonard-de-Noblat Ville Saint-Léonard-de-Noblat Tarif Lieu Ville Saint-Léonard-de-Noblat

Jeux de plateau avec les Joueurs de Noblat 2023-01-01 was last modified: by Jeux de plateau avec les Joueurs de Noblat Saint-Léonard-de-Noblat 1 janvier 2023

Saint-Léonard-de-Noblat