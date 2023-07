Randonnée « Les hauts de Puy les Vignes » avec Miaulétous Rando Saint-Léonard-de-Noblat, 7 décembre 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne

Randonnée de 8kms « Les hauts de Puy les Vignes ».

Rappels : Une bonne condition physique et une tenue conforme à la difficulté de la randonnée et aux conditions météorologiques sera exigée : chaussures montantes de randonnée, vêtements, cape, etc….! Les enfants doivent être accompagnés d’un parent responsable. Nos amis les animaux ne sont pas admis dans les randonnées..

2023-12-07 fin : 2023-12-07 . .

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



8kms hike « Les hauts de Puy les Vignes ».

Reminders: You must be in good physical condition and wear clothing appropriate to the difficulty of the hike and the weather conditions: hiking boots, clothing, cape, etc….! Children must be accompanied by a responsible parent. Pets are not allowed on our hikes.

Excursión de 8 km « Les hauts de Puy les Vignes ».

Recordatorio: Hay que estar en buena forma física y vestirse adecuadamente para la dificultad de la excursión y las condiciones meteorológicas: botas de montaña, ropa, capa, etc. …. Los niños deben ir acompañados de un padre responsable. No se admiten animales en nuestros paseos.

8 km lange Wanderung « Les hauts de Puy les Vignes ».

Zur Erinnerung: Eine gute körperliche Verfassung und eine dem Schwierigkeitsgrad der Wanderung und den Wetterbedingungen entsprechende Kleidung werden vorausgesetzt: hohe Wanderschuhe, Kleidung, Umhang usw…..! Kinder müssen von einem verantwortlichen Elternteil begleitet werden. Tiere sind auf den Wanderungen nicht erlaubt.

Mise à jour le 2023-04-28 par OT de Noblat