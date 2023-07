Rando urbaine & lectures : Paroutaud et le chemin de fer à Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat, 12 août 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne

Randonnée de 5 km entre la Vienne, la gare et le bourg de St-Léonard. Un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire de Monts et Barrages vous invite à un autre regard sur le patrimoine ferroviaire, grâce aux lectures de la nouvelle de Jean-Marie Amédée Paroutaud, Les enfants sur le rail, écrite en 1942. Ses souvenirs d’enfant, du train et de St-Léonard.

Le Pays d’art et d’histoire prépare une exposition sur ce thème, et recherche tout document, témoignage ou information lié aux chemins de fer (train et ancien tramway départemental) sur les 34 communes du Pays Monts et Barrages. Contact : 05 55 69 57 60.

Infos : https://www.pahmontsetbarrages.fr/d%C3%A9couvrir/arts-et-architectures/architectures-du-xix-au-xxie-si%C3%A8cles/

Prévoir un siège pliant ou une couverture pour s’asseoir. Pique nique le long du parcours (prévoir eau et casse-croûte)..

2023-08-12 fin : 2023-08-12 14:30:00. EUR.

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



A 5 km walk between the Vienne river, the station and the village of St-Léonard. A guide from the Pays d?art et d?histoire de Monts et Barrages invites you to take another look at our railway heritage, with readings from Jean-Marie Amédée Paroutaud?s short story, Les enfants sur le rail, written in 1942. His memories of childhood, the train and St-Léonard.

The Pays d?art et d?histoire is preparing an exhibition on this theme, and is looking for any document, testimony or information relating to the railroads (train and former departmental tramway) in the 34 communes of the Pays Monts et Barrages. Contact: 05 55 69 57 60.

Information: https://www.pahmontsetbarrages.fr/d%C3%A9couvrir/arts-et-architectures/architectures-du-xix-au-xxie-si%C3%A8cles/

Bring a folding seat or blanket. Picnic along the route (bring water and snacks).

Un paseo de 5 km entre el río Vienne, la estación y el pueblo de St-Léonard. Un guía del Pays d’art et d’histoire de Monts et Barrages le invita a echar un vistazo diferente a nuestro patrimonio ferroviario, con lecturas del cuento de Jean-Marie Amédée Paroutaud, Les enfants sur le rail, escrito en 1942. Sus recuerdos de la infancia, el tren y St-Léonard.

El Pays d’art et d’histoire prepara una exposición sobre este tema y busca cualquier documento, testimonio o información relacionados con el ferrocarril (tren y antiguo tranvía departamental) en los 34 municipios del Pays Monts et Barrages. Contacto: 05 55 69 57 60.

Información: https://www.pahmontsetbarrages.fr/d%C3%A9couvrir/arts-et-architectures/architectures-du-xix-au-xxie-si%C3%A8cles/

Llevar un asiento plegable o una manta para sentarse. Picnic a lo largo del recorrido (llevar agua y un tentempié).

5 km lange Wanderung zwischen dem Fluss Vienne, dem Bahnhof und dem Dorf St-Léonard. Ein Conferencier des Pays d’art et d’histoire de Monts et Barrages lädt Sie zu einem anderen Blick auf das Eisenbahnkulturerbe ein, dank der Lesung der Novelle von Jean-Marie Amédée Paroutaud, Les enfants sur le rail, die 1942 geschrieben wurde. Seine Erinnerungen als Kind, an den Zug und an St-Léonard.

Das Pays d’art et d’histoire bereitet eine Ausstellung zu diesem Thema vor und sucht alle Dokumente, Zeugnisse oder Informationen im Zusammenhang mit der Eisenbahn (Zug und ehemalige Straßenbahn des Departements) in den 34 Gemeinden des Pays Monts et Barrages. Kontakt: 05 55 69 57 60.

Infos: https://www.pahmontsetbarrages.fr/d%C3%A9couvrir/arts-et-architectures/architectures-du-xix-au-xxie-si%C3%A8cles/

Bringen Sie einen Klappsitz oder eine Decke zum Sitzen mit. Picknick entlang der Strecke (Wasser und Snacks mitbringen).

Mise à jour le 2023-04-26 par OT de Noblat