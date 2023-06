Dîner dansant au Dancing La Coupole Saint-Léonard-de-Noblat, 3 juin 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne

Repas dansant animé par un DJ sur piste de danse en parquet. Au menu : tarte aux 4 fromages, filet mignon de porc à la forestière et crème brûlée à la vanille et au rhum..

Samedi 2023-06-03 à 19:30:00 ; fin : 2023-06-03 . .

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Dinner and dance with a DJ on a wooden dance floor. On the menu: 4-cheese pie, pork filet mignon with forestry sauce and vanilla and rum crème brûlée.

Cena y baile con DJ en pista de madera. En el menú: tarta de 4 quesos, filete mignon de cerdo con salsa de bosque y crème brûlée de vainilla y ron.

Von einem DJ moderiertes Tanzessen auf einer Parkettboden-Tanzfläche. Auf der Speisekarte: 4-Käse-Tarte, Schweinefilet Mignon nach Försterart und Crème brûlée mit Vanille und Rum.

