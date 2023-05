Exposition « Art sacré au temps des Ostensions », 11 mai 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Les ostensions limousines sont une fête populaire septennale, d’origine religieuse, inscrite à l’Inventaire du patrimoine culturel immatériel en France, et reconnue comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco. Il s’agit de l’occasion pour proposer une exposition autour de l’art sacré et l’iconographie de Saint-Léonard à travers l’Europe. En effet, le culte de Saint-Léonard s’est largement diffusé, et l’association maintien aujourd’hui le lien avec des lieux dédiés à Saint-Léonard dans 17 pays d’Europe : Belgique, Allemagne, Italie, Slovénie..

Vendredi 2023-05-11 à 11:00:00 ; fin : 2023-05-29 19:00:00. .

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Limousin Ostensions are a popular septennial festival, of religious origin, registered in the Inventory of Intangible Cultural Heritage in France, and recognized as Intangible Cultural Heritage of Humanity by UNESCO. This is an opportunity to propose an exhibition on the sacred art and iconography of Saint Leonard throughout Europe. Indeed, the cult of Saint Leonard has spread widely, and the association maintains today the link with places dedicated to Saint Leonard in 17 European countries: Belgium, Germany, Italy, Slovenia.

Las ostensiones lemosinas son una fiesta popular septenal de origen religioso, inscrita en el Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de Francia y reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Se trata de una oportunidad para proponer una exposición sobre el arte sacro y la iconografía de San Leonardo en toda Europa. En efecto, el culto a San Leonardo se ha extendido ampliamente, y la asociación mantiene actualmente vínculos con lugares dedicados a San Leonardo en 17 países europeos: Bélgica, Alemania, Italia y Eslovenia.

Die limousinischen Ostentationen sind ein siebenjähriges Volksfest religiösen Ursprungs, das in Frankreich in das Inventar des immateriellen Kulturerbes aufgenommen und von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe der Menschheit anerkannt wurde. Dies ist die Gelegenheit, eine Ausstellung rund um die sakrale Kunst und die Ikonografie des Heiligen Leonhard in ganz Europa vorzuschlagen. Tatsächlich hat sich die Verehrung des Heiligen Leonhard weit verbreitet, und der Verein hält heute die Verbindung zu den dem Heiligen Leonhard gewidmeten Orten in 17 europäischen Ländern aufrecht: Belgien, Deutschland, Italien, Slowenien.

