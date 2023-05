Après midi jeux traditionnels avec les Joueurs de Noblat 9 Boulevard Carnot, 7 mai 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Les Joueurs de Noblat vous proposent de venir jouer à des jeux traditionnels (belote, tarot, échecs ou autres..)..

Dimanche 2023-05-07 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-07 19:00:00. .

9 Boulevard Carnot Salle des Retrouvailles

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Les Joueurs de Noblat propose you to come and play traditional games (belote, tarot, chess or others).

Les Joueurs de Noblat te invitan a venir a jugar a juegos tradicionales (belote, tarot, ajedrez, etc.).

Die Joueurs de Noblat bieten Ihnen die Möglichkeit, traditionelle Spiele zu spielen (Belote, Tarot, Schach oder andere…).

