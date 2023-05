Les Rails du Jazz au cinéma Rex, 6 mai 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

HistoRail® fête son 35ème anniversaire tout au long de l’année 2023 et vous invite le 06 mai à un concert original, associant Jazz et Chemins de fer. Renouant ainsi avec les origines de la fondation de notre musée ferroviaire à Saint-Léonard-de-Noblat. En 1988, Claude Bolling, jazzman internationalement connu en était le président d’honneur. On le sait moins, le musicien était aussi un amateur de chemins de fer, réels

et miniatures. Le concert sera interprété par la formation de jazz « Quartet+1 », qui mêle classicisme et

modernité. Son répertoire est celui des formations traditionnelles, mais il est interprété dans un style actuel, comme dans les clubs de la Nouvelle-Orléans, où tous ses musiciens ont eu l’occasion d’y jouer, et même pour certains d’y enregistrer. Tous sont issus de la région Nouvelle-Aquitaine, et restitueront cette ambiance musicale si particulière. Les musiciens : Jérôme Gatius (clarinette), Alexis Bourguignon (trompette), Edouard Wallyn (trombone), Alain Barrabès (piano) et Thierry Bourguignon (washboard).

La genèse de cette rencontre entre le jazz et le train, et l’analyse des textes des morceaux, feront l’objet d’interventions préparées et présentées par Alain Charbonnier, président du Hot Club de Limoges, et Vice-Président de Swing FM. En mars 1987, un petit groupe de bénévoles passionnés par l’histoire et les voyages en chemin de fer, emmenés par Jacques Ragon, se lançaient dans l’aventure HistoRail®

en créant dans une ancienne manufacture de chaussures une association Loi de 1901, en vue de donner le jour à un musée dédié au monde du rail. Le 2 juillet 1988, le musée HistoRail® était inauguré par Claude Bolling, pianiste et compositeur de jazz, grand amateur de trains américains réels et miniatures, qui devenait pour l’occasion Président d’Honneur du musée miaulétou du chemin de fer. Claude Bolling a pris son dernier train en décembre 2020, et c’est en hommage à sa musique et en clin d’œil à un mémorable concert de « Boogie » en 1988, en gare et à la collégiale de Saint-Léonard-de-Noblat, qu’HistoRail® propose ce concert commenté « Les Rails du Jazz », dans le cadre de son 35ème anniversaire. Le concert : genèse et interprétation Pour préparer ce spectacle, trois adhérents d’Historail®, Alain Duclent, Jérôme Lange et

Alain Paseri, avec la collaboration d’Alain Charbonnier du Hot Club de Limoges, ont collecté des titres de jazz parlant des trains. Au fil d’une exploration historique allant de la fin du XIXème siècle au milieu du XXème, en naviguant entre les différentes formes musicales caractéristiques de ces époques. Une trentaine de morceaux ont été ainsi collectés, leurs paroles traduites pour être appréciées des français. Il a fallu recourir à des amis américains pour traduire nombre d’expressions argotiques datant du début du XIXème siècle !

La soirée se déroulera sur la scène du « cinéma Rex » à Saint-Léonard-de-Noblat. Son architecture intérieure « années cinquante » constitue un écrin adapté à l’atmosphère recherchée pour notre concert de boogie woogie chanté, et commenté..

Samedi 2023-05-06 à 19:00:00 ; fin : 2023-05-06 . .

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



HistoRail® celebrates its 35th anniversary throughout the year 2023 and invites you on May 6th to an original concert, associating Jazz and Railways. This is a return to the origins of the foundation of our railway museum in Saint-Léonard-de-Noblat. In 1988, Claude Bolling, an internationally known jazzman, was the honorary president. It is less well known that the musician was also a lover of railroads, both real and

and miniature railways. The concert will be performed by the jazz group « Quartet+1 », which combines classicism and

modernity. Its repertoire is that of traditional bands, but it is interpreted in a contemporary style, as in the clubs of New Orleans, where all its musicians had the opportunity to play, and for some of them even to record. All of them are from the New Aquitaine region, and will recreate this very special musical atmosphere. The musicians : Jérôme Gatius (clarinet), Alexis Bourguignon (trumpet), Edouard Wallyn (trombone), Alain Barrabès (piano) and Thierry Bourguignon (washboard).

The genesis of this meeting between jazz and the train, and the analysis of the texts of the pieces, will be the object of interventions prepared and presented by Alain Charbonnier, president of the Hot Club of Limoges, and Vice-President of Swing FM. In March 1987, a small group of volunteers passionate about history and rail travel, led by Jacques Ragon, embarked on the HistoRail® adventure

adventure by creating an association under the French law of 1901 in a former shoe factory, with the aim of creating a museum dedicated to the world of railways. On July 2, 1988, the HistoRail® museum was inaugurated by Claude Bolling, pianist and jazz composer, a great lover of real and miniature American trains, who became for the occasion Honorary President of the Miaulétou railway museum. Claude Bolling took his last train in December 2020, and it is in homage to his music and in a nod to a memorable « Boogie » concert in 1988, in the station and the collegiate church of Saint-Léonard-de-Noblat, that HistoRail® proposes this commented concert « Les Rails du Jazz », as part of its 35th anniversary. The concert: genesis and interpretation To prepare this show, three members of Historail®, Alain Duclent, Jérôme Lange and

Alain Paseri, with the collaboration of Alain Charbonnier of the Hot Club de Limoges, collected jazz songs about trains. In the course of a historical exploration going from the end of the XIXth century to the middle of the XXth, by navigating between the various musical forms characteristic of these times. About thirty pieces were collected, their lyrics translated to be appreciated by the French. It was necessary to have recourse to American friends to translate many slang expressions dating from the beginning of the 19th century!

The evening will take place on the stage of the « Rex cinema » in Saint-Léonard-de-Noblat. Its « fifties » interior architecture is a perfect setting for our boogie woogie concert with commentary.

HistoRail® celebra su 35º aniversario a lo largo de 2023 y le invita a un original concierto el 6 de mayo, que combinará jazz y ferrocarril. Se trata de una vuelta a los orígenes de la fundación de nuestro museo ferroviario en Saint-Léonard-de-Noblat. En 1988, Claude Bolling, músico de jazz de fama internacional, fue el presidente de honor. Es menos conocido que el músico era también un amante de los ferrocarriles, tanto reales como

como de los ferrocarriles en miniatura. El concierto correrá a cargo del grupo de jazz « Quartet+1 », que combina clasicismo y

modernidad. Su repertorio es el de las bandas tradicionales, pero se interpreta en un estilo contemporáneo, como en los clubes de Nueva Orleans, donde todos sus músicos tuvieron la oportunidad de tocar y, algunos de ellos, de grabar. Todos ellos proceden de la región de Nouvelle-Aquitaine y recrearán este ambiente musical tan especial. Los músicos: Jérôme Gatius (clarinete), Alexis Bourguignon (trompeta), Edouard Wallyn (trombón), Alain Barrabès (piano) y Thierry Bourguignon (tabla de lavar).

La génesis de este encuentro entre el jazz y el tren, y el análisis de los textos de las piezas, serán objeto de intervenciones preparadas y presentadas por Alain Charbonnier, Presidente del Hot Club de Limoges, y Vicepresidente de Swing FM. En marzo de 1987, un pequeño grupo de voluntarios apasionados por la historia y los viajes en tren, dirigidos por Jacques Ragon, se embarcaron en la aventura HistoRail

creando una asociación al amparo de la ley francesa de 1901 en una antigua fábrica de zapatos, con el objetivo de crear un museo dedicado al mundo del ferrocarril. El 2 de julio de 1988, el museo HistoRail® fue inaugurado por Claude Bolling, pianista y compositor de jazz, gran amante de los trenes americanos reales y en miniatura, que se convirtió en Presidente de Honor del Museo del Ferrocarril de Miaulétou. Claude Bolling tomó su último tren en diciembre de 2020, y es en homenaje a su música y en un guiño a un memorable concierto « Boogie » en 1988, en la estación y colegiata de Saint-Léonard-de-Noblat, que HistoRail® propone este concierto comentado « Les Rails du Jazz », en el marco de su 35º aniversario. El concierto: génesis e interpretación Para preparar este espectáculo, tres miembros de Historail®, Alain Duclent, Jérôme Lange y

Alain Paseri, con la colaboración de Alain Charbonnier del Hot Club de Limoges, han recopilado temas de jazz sobre trenes. Han explorado la historia de los trenes desde finales del siglo XIX hasta mediados del XX, navegando entre las diferentes formas musicales características de estos periodos. Se recopilaron unas treinta piezas, cuyas letras se tradujeron para ser apreciadas por los franceses. Tuvimos que recurrir a amigos estadounidenses para que nos tradujeran varias expresiones de la jerga de principios del siglo XIX

La velada tendrá lugar en el escenario del « cine Rex » de Saint-Léonard-de-Noblat. Su arquitectura interior « años 50 » se adapta perfectamente al ambiente que buscamos para nuestro concierto de boogie woogie comentado.

HistoRail® feiert seinen 35. Geburtstag im Jahr 2023 und lädt Sie am 6. Mai zu einem originellen Konzert ein, das Jazz und Eisenbahnen miteinander verbindet. Damit knüpfen Sie an die Ursprünge der Gründung unseres Eisenbahnmuseums in Saint-Léonard-de-Noblat an. Im Jahr 1988 war der international bekannte Jazzmusiker Claude Bolling der Ehrenpräsident des Vereins. Weniger bekannt ist, dass der Musiker auch ein Liebhaber von echten Eisenbahnen war

und Miniaturen. Das Konzert wird von der Jazz-Formation « Quartet+1 » gespielt, die Klassik und Moderne miteinander verbindet

modernität verbindet. Ihr Repertoire ist das der traditionellen Formationen, wird aber in einem aktuellen Stil interpretiert, wie in den Clubs von New Orleans, wo alle ihre Musiker die Gelegenheit hatten, zu spielen und einige sogar Aufnahmen zu machen. Alle kommen aus der Region Nouvelle-Aquitaine und werden diese ganz besondere musikalische Atmosphäre wiedergeben. Die Musiker : Jérôme Gatius (Klarinette), Alexis Bourguignon (Trompete), Edouard Wallyn (Posaune), Alain Barrabès (Klavier) und Thierry Bourguignon (Washboard).

Die Entstehung dieser Begegnung zwischen Jazz und Zug sowie die Analyse der Texte der Stücke sind Gegenstand von Vorträgen, die von Alain Charbonnier, dem Präsidenten des Hot Club de Limoges und Vizepräsidenten von Swing FM, vorbereitet und präsentiert werden. Im März 1987 startete eine kleine Gruppe von Freiwilligen, die sich für Geschichte und Reisen mit der Eisenbahn begeisterten, unter der Leitung von Jacques Ragon das Abenteuer HistoRail®

sie gründeten in einer ehemaligen Schuhmanufaktur einen Verein nach dem Gesetz von 1901 mit dem Ziel, ein Museum zu errichten, das der Welt der Eisenbahn gewidmet ist. Am 2. Juli 1988 wurde das HistoRail®-Museum von Claude Bolling eröffnet, einem Pianisten und Jazzkomponisten, der ein großer Liebhaber von echten und kleinen amerikanischen Zügen war und bei dieser Gelegenheit Ehrenpräsident des Musée miaulétou du chemin de fer (Eisenbahnmuseum von Miau) wurde. Claude Bolling fuhr im Dezember 2020 seinen letzten Zug. Als Hommage an seine Musik und als Reminiszenz an ein denkwürdiges « Boogie »-Konzert im Jahr 1988 im Bahnhof und in der Stiftskirche von Saint-Léonard-de-Noblat bietet HistoRail® dieses kommentierte Konzert « Les Rails du Jazz » im Rahmen seines 35-jährigen Jubiläums an. Das Konzert: Entstehung und Interpretation Zur Vorbereitung dieser Aufführung haben drei Historail®-Mitglieder, Alain Duclent, Jérôme Lange und

Alain Paseri, unter Mitwirkung von Alain Charbonnier vom Hot Club de Limoges, Jazztitel gesammelt, in denen von Zügen die Rede ist. Jahrhunderts bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts, wobei sie zwischen den verschiedenen musikalischen Formen, die für diese Epochen charakteristisch waren, navigierten. Auf diese Weise wurden etwa 30 Stücke gesammelt und ihre Texte übersetzt, damit sie auch für Franzosen verständlich sind. Viele der Slang-Ausdrücke aus dem frühen 19. Jahrhundert mussten von amerikanischen Freunden übersetzt werden!

Der Abend findet auf der Bühne des « cinéma Rex » in Saint-Léonard-de-Noblat statt. Die Innenarchitektur im Stil der 50er Jahre ist ein passender Rahmen für die Atmosphäre unseres Boogie Woogie-Konzerts mit Gesang und Kommentar.

