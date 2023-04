Tournoi Georges Pfeifer Saint-Léonard-de-Noblat Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Saint-Léonard-de-Noblat

Tournoi Georges Pfeifer, 22 avril 2023, Saint-Léonard-de-Noblat. Tournoi de judo toutes catégories organisé par le Judo Club de Saint-Léonard de Noblat..

Samedi 2023-04-22 à 09:00:00 ; fin : 2023-04-23 20:00:00. . Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Judo tournament for all categories organized by the Judo Club of Saint-Léonard de Noblat. Torneo de judo para todas las categorías organizado por el Judo Club de Saint-Léonard de Noblat. Judoturnier für alle Kategorien, organisiert vom Judo Club Saint-Léonard de Noblat.

