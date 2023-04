Les Vacances des 6-12 ans : les Ostensions à Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Catégorie d’Évènement: Saint-Léonard-de-Noblat

2023-04-19 15:00:00 15:00:00 – 2023-04-19 16:30:00 16:30:00 Haute-Vienne Saint-Léonard-de-Noblat . Rdv de 15h à 16h30 devant l’office de tourisme. Gratuit. Les enfants doivent être accompagnés par un adulte responsable pendant l’animation. Réservation obligatoire (places limitées). Rens./Résa. : 05.55.69.57.60 du lundi au vendredi. Viens découvrir les Ostensions limousines et la légende de saint Léonard au cœur de la collégiale romane, puis créé une petite châsse reliquaire en carton que tu garderas. Pour public de 6 à 12 ans accompagnés d’un adulte responsable. Animation proposée en préambule des Ostensions limousines qui auront lieu, notamment à Saint-Léonard, du 18 au 21 mai 2023. Saint-Léonard-de-Noblat

