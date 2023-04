Exposition de revues de Roger Blachon au Foyer Rural Saint-Léonard-de-Noblat Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Exposition de revues de Roger Blachon au Foyer Rural, 9 mars 2023, Saint-Léonard-de-Noblat. Venez découvrir les dessins de Roger Blachon..

Vendredi 2023-03-09 à ; fin : 2023-04-21 . . Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the drawings of Roger Blachon. Venga a descubrir los dibujos de Roger Blachon. Kommen Sie und entdecken Sie die Zeichnungen von Roger Blachon.

