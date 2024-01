Courez… ou roulez pour l’égalité Route de Lifarnet Saint-Léonard-de-Noblat, samedi 17 février 2024.

Courez… ou roulez pour l’égalité Route de Lifarnet Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 14:30:00

fin : 2024-02-17

Accueil et inscriptions à partir de 14h. Evènement au profit de W!FE, Les Costaudes et du Secours Populaire.

Inscription sur place possible ou sur le site internet.

Parcours :

Trail 5 ou 10km 14h30

Marche : 5km 15h15

VTT : 10 ou 20km 14h45

Enfants : 2km 16h15

Route de Lifarnet Bois de Lifarnet

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



