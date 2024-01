Concert NOUGA WORK : relecture du répertoire de Claude Nougaro en version jazz Tiers-lieu L’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat, samedi 27 janvier 2024.

Concert NOUGA WORK : relecture du répertoire de Claude Nougaro en version jazz Tiers-lieu L’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 20:30:00

fin : 2024-01-27 22:30:00

Le PAGE (Pierre-Augustin GALINIER Ensemble) présente son nouveau spectacle : NOUGA WORK. Les quatre musiciens proposent une relecture de la musique d’un musicien qui les touche tous les quatre : Claude Nougaro. Ils veulent donc rendre hommage à sa musique et son vaste répertoire plein de diversité. L’idée est donc de proposer un Nougaro différent, agrémenté de rock, de jazz : …Un Bidonville aux accents de Pat Metheny, un « Cécile Ma fille » baigné de rythmes africains, une « pluie » qui fait des claquettes mais aussi du rock and roll…et beaucoup d’autres surprises à venir découvrir. Une musique sensible et bouillonnante, qui vient se frotter à l’accent rocailleux de Toulouse : De l’orage dans l’air et du souffle sur tes cils.

Tiers-lieu L’Escalier 3 Place Gay-Lussac

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine musikartdenoblat@gmail.com



L’événement Concert NOUGA WORK : relecture du répertoire de Claude Nougaro en version jazz Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2024-01-15 par OT de Noblat