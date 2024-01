CONCERT – Ensemble Vocal Polychrome Chapelle de Grainval Saint-Léonard, dimanche 7 avril 2024.

CONCERT – Ensemble Vocal Polychrome Chapelle de Grainval Saint-Léonard Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 16:30:00

fin : 2024-04-07

L’Ensemble Vocal Polychrome est attaché à l’agglomération rouennaise et au littoral fécampois. Il revient à Grainval et propose, sous la direction de Jean-Philippe Guilbert, un programme centré sur le grand Claudio Monteverdi, comportant notamment l’émouvante Plainte d’Arianna, abandonnée par Thésée sur l’île de Naxos.

La musique de Monteverdi, riche et inventive, met particulièrement en valeur l’expression des sentiments et des émotions, et la belle langue italienne contribue au plaisir de ce voyage poétique.

Entrée libre avec participation au chapeau

Chapelle de Grainval 146 Route de Grainval

Saint-Léonard 76400 Seine-Maritime Normandie



