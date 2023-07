Festival Cultures aux Cœurs Saint-Léon-sur-Vézère, 28 juillet 2023, Saint-Léon-sur-Vézère.

Saint-Léon-sur-Vézère,Dordogne

Dans le carde du festival cultures aux cœurs de Montignac nous accueillons l’ensemble de danse Bert d’Arménie.

La troupe composée de 20 danseurs et de 7 musiciens présentera 11 danses et 10 costumes différents..

2023-07-28 fin : 2023-07-28 . .

Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



As part of the cultures aux c?urs festival in Montignac, we welcome the Bert dance ensemble from Armenia.

The troupe of 20 dancers and 7 musicians will present 11 dances and 10 different costumes.

En el marco del festival Cultures aux Cœurs de Montignac, damos la bienvenida al conjunto de danza Bert de Armenia.

Este grupo de 20 bailarines y 7 músicos interpretará 11 danzas y 10 trajes diferentes.

Im Rahmen des Festivals cultures aux c?urs de Montignac begrüßen wir das Tanzensemble Bert aus Armenien.

Das Ensemble, das aus 20 Tänzern und 7 Musikern besteht, wird 11 Tänze und 10 verschiedene Kostüme präsentieren.

Mise à jour le 2023-07-02 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère