Saint-Léon-sur-Vézère

1er festival BD, 20 mai 2023, Saint-Léon-sur-Vézère. Dédidaces, exposition « Faut-il du talent pour dessiner »?, animations, concours de dessin,

Tombola. Food truck.

2023-05-20 à ; fin : 2023-05-21 . . Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Dedications, exhibition « Do you need talent to draw », animations, drawing contest,

Tombola. Food truck Dedicatorias, exposición « ¿Necesitas talento para dibujar? », animaciones, concurso de dibujo,

Tómbola. Camión de comida Dédidaces, Ausstellung « Faut-il du talent pour dessiner » (Muss man Talent haben, um zu zeichnen), Animationen, Zeichenwettbewerb,

Tombola. Foodtruck Mise à jour le 2023-04-21 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère

