Exposition d’art salle de réunion (au-dessus point info), 16 mai 2023, Saint-Léon-sur-Vézère.

L’association de Création de la Vallée Vézère de Montignac propose une exposition de leurs travaux réalisés dans l’année (peinture, broderie …).

2023-05-16 à ; fin : 2023-05-29 . .

salle de réunion (au-dessus point info)

Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The association of Creation of the Vézère Valley of Montignac proposes an exhibition of their works realized during the year (painting, embroidery?)

La asociación de Creación del Valle del Vézère de Montignac propone una exposición de sus trabajos realizados durante el año (pintura, bordado…)

Die Association de Création de la Vallée Vézère in Montignac bietet eine Ausstellung ihrer im Laufe des Jahres entstandenen Arbeiten (Malerei, Stickerei?)

