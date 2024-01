Bal trad’ avec la troupe Trad’ en Stock Le bourg Saint-Léon-sur-Vézère, vendredi 19 janvier 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 20:00:00

fin : 2024-01-19

20h. Le café Léon a la joie d'accueillir la troupe de Trad'en Stock pour un bal'trad dans les règles ! Auberge espagnole. Particpation libre et consciente.

Et si, on commençait l’année par se réchauffer un peu ? Beaucoup ?

Le café Léon a la joie d’accueillir la troupe de Trad’en Stock (oui oui, ceux-là même qui animaient les soirées de la regrettée Marjolaine ) pour un bal’trad dans les règles !

Participation libre et consciente. Les musiciens nous font le plaisir de venir au chapeau.

Auberge espagnole à partir de 19h.

.

Le bourg Café Léon

Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine cafeleon24@gmail.com



