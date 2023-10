Halloween Saint-Léon-sur-l’Isle Catégories d’Évènement: Dordogne

Saint-Léon-sur-l'Isle Halloween Saint-Léon-sur-l’Isle, 28 octobre 2023, Saint-Léon-sur-l'Isle. Saint-Léon-sur-l’Isle,Dordogne Défilé d’Halloween Les Amis des Ecoles 06 48 50 76 26.

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . . Saint-Léon-sur-l’Isle 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Halloween parade Les Amis des Ecoles 06 48 50 76 26 Desfile de Halloween Los Amigos de la Escuela 06 48 50 76 26 Halloween-Parade Les Amis des Ecoles 06 48 50 76 26 Mise à jour le 2023-09-29 par Vallée de l’Isle Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Saint-Léon-sur-l'Isle Autres Adresse Ville Saint-Léon-sur-l'Isle Departement Dordogne Lieu Ville Saint-Léon-sur-l'Isle latitude longitude 45.1161478;0.50225906

Saint-Léon-sur-l'Isle Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-leon-sur-l'isle/