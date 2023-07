Compétition de pêche Saint-Léon-sur-l’Isle, 13 juillet 2023, Saint-Léon-sur-l'Isle.

Saint-Léon-sur-l’Isle,Dordogne

Enduro rivière « l’Isle » : compétition de pêche, un lot pour chaque participant (engagement 180 €/équipe)

Bateaux amorceurs et échosondeurs autorisés (gilet de sauvetage obligatoire)

Possibilité de réserver le repas du déjeuner (tarif : 10 €).

Sur inscription. Engagement par équipe / 180 €.

2023-07-13 fin : 2023-07-16 . .

Saint-Léon-sur-l’Isle 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Enduro rivière « l’Isle »: fishing competition, one prize for each participant (commitment 180 ?/team)

Baiting boats and echo sounders allowed (lifejackets compulsory)

Lunch can be booked (price: 10 ?).

Registration required. Team entry / 180 ?

Enduro rivière « l’Isle »: concurso de pesca, un premio para cada participante (180 €/equipo comprometido)

Embarcaciones de cebo y ecosondas autorizadas (chalecos salvavidas obligatorios)

Posibilidad de reservar almuerzo (coste: 10€).

Inscripción obligatoria. Inscripción por equipos / 180 ?

Enduro-Fluss « l’Isle »: Angelwettbewerb, ein Preis für jeden Teilnehmer (Einsatz 180 ?/Team)

Köderboote und Echolotboote erlaubt (Schwimmwestenpflicht)

Es besteht die Möglichkeit, das Mittagessen zu buchen (Preis: 10?).

Nach vorheriger Anmeldung. Verpflichtung pro Team / 180 ?

Mise à jour le 2023-07-07 par Vallée de l’Isle