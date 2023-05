Randonnée La Talleyrand en Périgord, 18 mai 2023, .

Parcours cyclo (casque obligatoire) : 100 km (départ 8h15), 75 km et 52 km (départ 8h45).

VTT (casque obligatoire) : 40 km (départ 8h30), 20 km (départ 9h).

Marche : 6 km ou 12 km (départ 9h30).

Ravitaillements sur les parcours. Boisson à l’arrivée. Tombola. Kir + repas offerts..

2023-05-18 à ; fin : 2023-05-18 . .

Saint-Léon-sur-l’Isle 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Cycling routes (helmet required): 100 km (start at 8:15 am), 75 km and 52 km (start at 8:45 am).

Mountain bike (helmet required): 40 km (start at 8:30 am), 20 km (start at 9 am).

Walking: 6 km or 12 km (start at 9:30 am).

Refreshments on the course. Drink at the arrival. Raffle. Kir + meal offered.

Rutas ciclistas (casco obligatorio): 100 km (salida a las 8.15 h), 75 km y 52 km (salida a las 8.45 h).

Bicicleta de montaña (casco obligatorio): 40 km (salida a las 8.30 h), 20 km (salida a las 9 h).

Senderismo: 6 km o 12 km (salida a las 9.30 h).

Avituallamiento en el recorrido. Bebidas en la meta. Tómbola. Kir + comida ofrecida.

Fahrradstrecken (Helmpflicht): 100 km (Start 8:15 Uhr), 75 km und 52 km (Start 8:45 Uhr).

Mountainbike (Helmpflicht): 40 km (Start 8:30 Uhr), 20 km (Start 9:00 Uhr).

Wandern: 6 km oder 12 km (Start 9:30 Uhr).

Verpflegungsstellen auf den Strecken. Getränk bei der Ankunft. Tombola. Kir + Mahlzeit angeboten.

Mise à jour le 2023-04-27 par Vallée de l’Isle