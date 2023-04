Fête votive Saint-Léon-sur-l'Isle Catégories d’Évènement: Dordogne

Saint-Léon-sur-l'Isle

Fête votive, 12 mai 2023, Saint-Léon-sur-l'Isle. Fête du village Comité des fêtes 06 17 71 61 20.

2023-05-12 à ; fin : 2023-05-15 . . Saint-Léon-sur-l’Isle 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Village festival Festival Committee 06 17 71 61 20 Fiesta Mayor Comité de Fiestas 06 17 71 61 20 Dorffest Festkomitee 06 17 71 61 20 Mise à jour le 2023-04-18 par Vallée de l’Isle

Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Saint-Léon-sur-l'Isle Autres Adresse Ville Saint-Léon-sur-l'Isle Departement Dordogne Lieu Ville Saint-Léon-sur-l'Isle

Saint-Léon-sur-l'Isle Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-leon-sur-l'isle/

Fête votive 2023-05-12 was last modified: by Fête votive 12 mai 2023 Saint-Léon-sur-l'Isle

Saint-Léon-sur-l'Isle Dordogne