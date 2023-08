Forum des Associations samedi 2 septembre à Saint-Léon Saint-Léon Saint-Léon Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Forum des Associations samedi 2 septembre à Saint-Léon

Venez découvrir les associations du village à l'occasion du forum des associations qui se tiendra le samedi 2 septembre 2023 de 9h à 12h au stade municipal de Saint-Léon.

Au programme : démonstrations, animations musicales, châteaux gonflables et inauguration du tennis à 12h suivie d’un apéritif républicain. Saint-Léon Stade municipal Saint-Léon 31560 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

