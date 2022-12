Carillon de Noël à Saint-Léon le 24 décembre Saint-Léon Saint-Léon Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Carillon de Noël à Saint-Léon le 24 décembre Saint-Léon, 24 décembre 2022, Saint-Léon. Carillon de Noël à Saint-Léon le 24 décembre Samedi 24 décembre, 19h00

Audition libre

30 minutes de carillon à 19h le 24 décembre : airs traditionnels et musiques de Noël au carillon de Saint Léon. Saint-Léon Place de la République 31560 Saint-Léon Saint-Léon 31560 Haute-Garonne Occitanie En partenariat avec l'École de Musique et les associations « Carillons et Cloches en 31 » et « Carillons en Pays d'Oc », un concert de carillon de 30 minutes sera donné à Saint-Léon samedi 24 décembre à partir de 19 h. Au programme : airs traditionnels et musiques de Noël.

2022-12-24T19:00:00+01:00

2022-12-24T19:30:00+01:00 Carillons en Pays d’Oc

