Sportez-vous bien Saint Leomer, 11 juillet 2023, Saint-Léomer.

Initiation et découverte de l’équitation de 9h à 12h, du vince pong de 9h à 10h30 et de la gym douce de 10h30 à 12h. Accès libre..

2023-07-11 à ; fin : 2023-07-11 12:00:00. .

Saint Leomer salle des fêtes

Saint-Léomer 86290 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Initiation and discovery of horseback riding from 9am to 12pm, vince pong from 9am to 10:30am and gentle gym from 10:30am to 12pm. Free access.

Iniciación y descubrimiento de la equitación de 9.00 a 12.00 h, vince pong de 9.00 a 10.30 h y gimnasia suave de 10.30 a 12.00 h. Acceso gratuito.

Einführung und Entdeckung des Reitens von 9 bis 12 Uhr, Vince Pong von 9 bis 10.30 Uhr und sanfte Gymnastik von 10.30 bis 12 Uhr. Freier Zugang.

Mise à jour le 2023-04-09 par ACAP