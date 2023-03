Rencontre avec des invertébrés aquatiques Saint-Léomer Saint-Léomer Saint-Léomer Catégories d’Évènement: Saint-Léomer

2023-04-27 14:00:00 – 2023-04-27 17:00:00

Dans le cadre du programme « Notre printemps en Sud Vienne Poitou ! ».

Que se cache-t-il dans les petites rivières du Sud Vienne Poitou ?

Partez à la rencontre des différents invertébrés qui peuplent les milieux aquatiques (insectes, crustacés, etc.) à l’occasion d’une balade d’observation animée par la fédération de pêche de la Vienne. (Prévoir chaussures et tenue adaptées).

Inscription obligatoire au 05 49 91 11 96

Inscription obligatoire au 05 49 91 11 96

