Atelier de peinture au château de Grenier Château de Grenier, 22 avril 2023, Saint-Léger.

Atelier de découverte et pratique de la peinture dans le cadre enchanteur du château de Grenier sur les bords de Garonne.

Tous les matériaux et équipements vous seront fournis. De boissons chaudes et froides ainsi que des biscuits vous seront offerts..

2023-04-22 à ; fin : 2023-04-22 17:00:00. EUR.

Château de Grenier

Saint-Léger 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Workshop to discover and practice painting in the enchanting setting of Grenier Castle on the banks of the Garonne.

All materials and equipment will be provided. Hot and cold drinks and cookies will be offered.

Taller para descubrir y practicar la pintura en el encantador marco del castillo de Grenier, a orillas del Garona.

Se proporcionarán todos los materiales y equipos. Se ofrecerán bebidas frías y calientes y galletas.

Workshop zur Entdeckung und Praxis der Malerei in der zauberhaften Umgebung des Château de Grenier am Ufer der Garonne.

Alle Materialien und Ausrüstungen werden Ihnen zur Verfügung gestellt. Heiße und kalte Getränke sowie Kekse werden angeboten.

Mise à jour le 2023-04-06 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas