Saint-Léger en fête Saint-Léger-des-Vignes Saint-Léger-des-Vignes Catégories d’évènement: Nièvre

Saint-Léger-des-Vignes

Saint-Léger en fête Saint-Léger-des-Vignes, 20 août 2022, Saint-Léger-des-Vignes. Saint-Léger en fête

Saint-Léger-des-Vignes Nièvre

2022-08-20 – 2022-09-17 Saint-Léger-des-Vignes

Nièvre Saint-Léger-des-Vignes EUR Samedi 20 et dimanche 21 août 2022

La commune de Saint-Léger-des-Vignes en partenariat avec l’ESL Judo organise sa grande fête communale avec un programme festif durant tout le week-end. Samedi 20 août

Vide-greniers à partir de 6h30 – 1€ le mètre – Réservations au 06 23 02 15 55

Fête foraine à partir de 14h00 (tickets offerts par la municipalité aux enfants scolarisés à St Léger des Vignes).

Jeux pour enfants

Buvette et food truck

Feu d’artifice à la tombée de la nuit avec La Banda Oranger suivi du bal de l’été animé par Monte le Son. Dimanche 21 août

Fête foraine à partir de 14h00 tourisme.decize@ccsn.fr +33 3 86 25 27 23 https://www.decize-confluence.fr/ Samedi 20 et dimanche 21 août 2022

La commune de Saint-Léger-des-Vignes en partenariat avec l’ESL Judo organise sa grande fête communale avec un programme festif durant tout le week-end. Samedi 20 août

Vide-greniers à partir de 6h30 – 1€ le mètre – Réservations au 06 23 02 15 55

Fête foraine à partir de 14h00 (tickets offerts par la municipalité aux enfants scolarisés à St Léger des Vignes).

Jeux pour enfants

Buvette et food truck

Feu d’artifice à la tombée de la nuit avec La Banda Oranger suivi du bal de l’été animé par Monte le Son. Dimanche 21 août

Fête foraine à partir de 14h00 Saint-Léger-des-Vignes

dernière mise à jour : 2022-07-26 par

Détails Catégories d’évènement: Nièvre, Saint-Léger-des-Vignes Autres Lieu Saint-Léger-des-Vignes Adresse Saint-Léger-des-Vignes Nièvre Ville Saint-Léger-des-Vignes lieuville Saint-Léger-des-Vignes Departement Nièvre

Saint-Léger-des-Vignes Saint-Léger-des-Vignes Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-leger-des-vignes/

Saint-Léger en fête Saint-Léger-des-Vignes 2022-08-20 was last modified: by Saint-Léger en fête Saint-Léger-des-Vignes Saint-Léger-des-Vignes 20 août 2022 Saint-Léger-des-Vignes Nièvre

Saint-Léger-des-Vignes Nièvre