Le Mois de la Plèchie – Saint-Léger-de-Fougeret Saint-Léger-de-Fougeret

Début : 2024-02-24 09:00:00

fin : 2024-02-24 17:00:00

Atelier de l’Ecomusée du Morvan

Atelier plèchie, toute la journée à Saint-Léger-de-Fougeret. Rendez-vous à 9h au lieu-dit Les Ichards.

Le Mois de la Plèchie revient sur le territoire du 1er février au 14 mars 2024 avec plus de 30 ateliers ouverts à tous !

C’est l’occasion pour le Parc et pour l’Association des Plècheux du Morvan de perpétuer cette technique d’entretien des haies vives qui consiste à inciser, coucher et entrelacer des branches vivantes entre des pieux afin de former une clôture et de favoriser la reprise de la végétation. Pratiquée pendant des siècles dans le Morvan, elle reste aujourd’hui une pratique pertinente pour préserver les haies, le bocage, la biodiversité et les sols.

La réservation est OBLIGATOIRE au 03 86 78 79 10 ou par mail à l’adresse ecomuseedumorvan@parcdumorvan.org

Tous les détails pratiques seront communiqués à l’inscription.

Participation 5€ (adhésion à l’Association des Plècheux du Morvan)

Retrouvez toutes les autres dates du Mois de la Plèchie sur le site internet du Parc https://www.parcdumorvan.org/le-mois-de-la-plechie-2/

Les Ichards

Saint-Léger-de-Fougeret 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté ecomuseedumorvan@parcdumorvan.org



