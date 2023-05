SOIRÉE ESTIVALE DE L’OT – « DANS LES PAS DE MADAME DE SAPINAUD » Catégories d’évènement: Saint-Laurent-sur-Sèvre

Vendée

SOIRÉE ESTIVALE DE L’OT – « DANS LES PAS DE MADAME DE SAPINAUD », 20 juillet 2023, Saint-Laurent-sur-Sèvre. .

2023-07-20 à ; fin : 2023-07-20 . . Saint-Laurent-sur-Sèvre 85290 Vendée Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-05-14 par Vendée Expansion

Détails Catégories d’évènement: Saint-Laurent-sur-Sèvre, Vendée Autres Adresse Ville Saint-Laurent-sur-Sèvre Departement Vendée Lieu Ville Saint-Laurent-sur-Sèvre

Saint-Laurent-sur-Sèvre Saint-Laurent-sur-Sèvre Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-laurent-sur-sevre/

SOIRÉE ESTIVALE DE L’OT – « DANS LES PAS DE MADAME DE SAPINAUD » 2023-07-20 was last modified: by SOIRÉE ESTIVALE DE L’OT – « DANS LES PAS DE MADAME DE SAPINAUD » 20 juillet 2023 Saint-Laurent-sur-Sèvre

Saint-Laurent-sur-Sèvre Vendée